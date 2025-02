Sono stati consegnati stamattina, nell’ambito della Fiera dei balneari al Pala de Andrè di Ravenna, i premi “Mosaico in tour” offerto dall’associazione Il Cerbero.

Il Premio è andato a Luigi Ialacci del Bagno Dolce Vita Club, Valeria e Maurizio Rustignoli del Bagno Bolognino, Luca Rosetti del Bagno Tiziano, Matteo Francia del Bagno Nautilus, Kristal e Nicolas Frontali Bagno Tre Pini, per quanto riguarda gli stabilimenti balneari di Punta Marina Terme (Ra). A Marina di Ravenna al “Piomboni Camping Village” di Luca e Paola Laurenti. Di Cervia (Ra) sono stati scelti: Elena Saviotti del Bagno Holiday a Milano Marittima, Enrico Plazzi del Bagno Mi.Ma a Milano Marittima, Daniele Casadei del Bagno Dombachi di Pinarella di Cervia. E ancora a: Enrico Sorci del Bagno Nettuno di Lido di Savio, a Paola Zavatta del Bagno Milano di Lido di Savio e all’Area Verde Cinema Arena del sole di Lido di Classe. Sbarca anche a Cesenatico (FC) il premio per: Matteo Razzani del Bagno Conti e Simone Battistoni del Bagno Milano. A Rimini il premio va al Bagno Rivazzurra. Per quanto riguarda la provincia di Ferrara ritirano il mosaico: Paola Gallanti del Bagno Gallanti a Pomposa, Michele Marangoni del “Vigna sul Mar” Camping Village a Lido di Pomposa, Bruno Di Giacomo dello “Spina Camping Village” a Lido di Spina, Comacchio.

A premiare erano presenti: il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale, l’assessore regionale al turismo Roberta Frisoni, il consigliere regionale Niccolò Bosi, l’assessore al turismo del comune di Ravenna Giacomo Costantini, il Comandante della Polizia di Ravenna Andrea Giacomini, il presidente della Cooperativa spiagge Ravenna Maurizio Rustignoli, Ricky De Zordo presidente della commissione acquisti della Cooperativa bagnini di Cesenatico.

Il premio consiste in un Mosaico realizzato ad hoc ed è destinato agli imprenditori e bagnini che lungo la Riviera, hanno ospitato nella scorsa estate i laboratori di Mosaico in tour offrendo ai propri clienti un momento di intrattenimento estivo per le famiglie, grandi e piccini, oltre ad un assaggio di cultura del luogo, promuovendo il mosaico, cioè l’arte musiva che individua l’identità culturale di Ravenna nel mondo intero.

Info: Associazione Il Cerbero tel. info@ilcerbero.it Tel 335 8151821 – Fax 0544 583256