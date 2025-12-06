Il Centro Sociale di Castel Bolognese, in via Umberto I n.48, ospita nel pomeriggio di domani, domenica 7 dicembre alle 15.30 una importante iniziativa promossa dalla Rete Auser Nazionale.

Si tratta di un concerto della giovane cantautrice faentina Isabella Del Fagio, vincitrice del Premio Lauzi 2025.

L’evento nasce come momento di incontro e riconoscenza a seguito dei gravi eventi alluvionali del 2023 e 2024 che hanno colpito la nostra provincia, e vuole rappresentare un’occasione di condivisione e ringraziamento per l’impegno dimostrato da tutti i volontari Auser della provincia di Ravenna.

Al termine del concerto seguirà aperitivo. L’ingresso è libero.