Il Premio Guidarello a Francesca Fagnani

Francesca Fagnani, gli esperti di conflitti internazionali Andrea Margelletti e Gianluca Di Feo, l’ex direttrice dell’AdnKronos Flavia Perina e la firma del Corriere della Sera Mario Sensini sono i principali premiati di quest’anno al Premio Guidarello di Confindustria, arrivato alla 54^ edizione. L’evento è in programma sabato pomeriggio al Teatro Alighieri, presentato come sempre da Bruno Vespa e Ilaria Iacoviello. Riconoscimento ad honorem a Francesco Ubertini, presidente di Cineca.

Il Guidarello celebra anche giornalisti delle nostre terre o giornalisti che le nostre terre le hanno raccontate. Le scelte quest’anno sono cadute su Giuseppina Manin, Eliana Di Caro, Massimo Ponti e Renata Archetti. Il premio dedicato al turismo è infine andato a Emanuele Burioni, direttore dell’azienda di promozione turistica dell’Emilia-Romagna.

Giovedì in programma invece l’edizione 19 del Guidarello Giovani.