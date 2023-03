Nicola Cinquetti, autore di poesie e libri per ragazzi, premio Andersen 2020 e finalista al premio Strega Ragazzi nel 2017, ha incontrato questa mattina sei classi del quarto e quinto anno della scuola primaria San Giuseppe e della scuola primaria Garibaldi. L’iniziativa, promossa dalla sezione ragazzi della biblioteca Trisi, è una delle strategie attraverso cui proporre un’immagine viva e dinamica del libro e favorire la scoperta della lettura come momento di fruizione libera e piacevole per motivare i giovani lettori, incuriosirli, stimolarli al piacere di leggere e incontrare chi della scrittura ha fatto la sua professione.

Cinquetti ha parlato del suo ultimo libro, L’incredibile notte di Billy Bologna (Edizioni Lapis). È la storia di Billy, figlio del custode del palazzetto dello sport, in cui è stato costruito un gigantesco domino fatto di milioni di tessere e frutto del lavoro lungo e meticoloso di Matamoto, temibile maestro giapponese che parla solo in versi haiku. L’istallazione verrà esibita al pubblico, ma la notte prima dell’evento, Billy va a vedere l’opera di nascosto: ne rimane incantato e incastrato, mette male un piede e… patatrac! Il domino crolla. Billy è disperato e ha solo una notte di tempo per far tornare tutto com’era, prima che faccia giorno. Con questo libro Nicola Cinquetti è finalista a un ulteriore premio Campiello Junior 2^ edizione.