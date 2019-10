Il Premier Conte sarà a Ravenna per inaugurare l’impianto di Eni che produce elettricità dalle onde

Durante il proprio intervento all’ “Hydrogen Challenge-Global Esg Conference”, organizzato da Snam a Roma, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato che sarà a Ravenna per inaugurare l’impianto di Eni che produce elettricità dalle onde: “un evento che mi sta molto a cuore. [..] Un progetto pilota per quanto riguarda il moto ondoso: pensate che bello, ricavare energia semplicemente dal moto delle onde delle acque, creare delle piattaforme che trasmettano questa energia pulita, energia rinnovabile».

Nel video l’intervento completo del premier. Di seguito il comunicato col quale veniva annunciato il progetto in aprile dopo i primi risultati presentati all’OMC:

“L’innovativo sistema di produzione di energia rinnovabile dal moto ondoso, installato da Eni nell’offshore di Ravenna, è attualmente in produzione. Secondo i termini dell’accordo, Eni metterà a disposizione del gruppo di lavoro congiunto i risultati dell’impianto pilota ISWEC, sviluppato in sinergia con il Politecnico di Torino e lo spin-off Wave for Energy e fornirà il proprio know-how tecnologico, industriale e commerciale, oltre a rendere disponibili le opportunità logistiche e tecnologiche dei propri impianti offshore. L’intesa si va ad inserire nel piano strategico di decarbonizzazione e nasce dal forte focus di Eni nella ricerca, sviluppo e applicazione di nuove tecnologie, finalizzate sia a rendere più efficienti processi operativi convenzionali sia a creare nuovi segmenti di business nell’ambito energetico. La collaborazione con CDP, Terna e Fincantieri consentirà di mettere a fattor comune le competenze esistenti.

CDP promuoverà il progetto con le pubbliche amministrazioni e le istituzioni coinvolte e, inoltre, metterà a disposizione le proprie competenze economico-finanziarie, anche al fine di valutare le più adeguate forme di supporto finanziario dell’iniziativa.

Fincantieri offrirà le proprie competenze industriali e tecniche tipiche delle realizzazioni navali per l’ottimizzazione delle fasi di progettazione esecutiva, costruzione e installazione delle unità di produzione.

Terna contribuirà a sviluppare gli studi relativi alle migliori modalità di connessione e integrazione del sistema di produzione di energia con la rete elettrica, ivi inclusa l’integrazione con i sistemi ibridi composti da generazione convenzionale, impianti di produzione fotovoltaici e sistemi di stoccaggio.

Si prevede la realizzazione entro il 2020 di una prima installazione industriale collegata a un sito di produzione offshore Eni. Parallelamente, si valuterà l’estensione della tecnologia su ulteriori siti in Italia, in particolare in prossimità delle isole minori, con la realizzazione di impianti di taglia industriale per fornitura di energia elettrica completamente rinnovabile.”