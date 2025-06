Il Prefetto di Ravenna, Raffele Ricciardi, ha ricevuto in Prefettura la visita del nuovo Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Ravenna, Francesco Benevolo.

Nel corso dell’incontro, occasione per un primo proficuo scambio di conoscenze, si è parlato del porto, dei progetti in corso e della massima attenzione che da sempre l’Autorità Portuale presta al tema della sicurezza, con particolare riguardo agli investimenti nella formazione, nell’innovazione tecnologica e nelle attività di controllo.

“Ringrazio il Prefetto Ricciardi per avermi ricevuto all’indomani del mio insediamento a Ravenna e per l’insostituibile lavoro che ogni giorno viene svolto, anche attraverso una presenza capillare sul territorio, a tutela della sicurezza e del benessere della cittadinanza tutta. Confermo il mio impegno a dare continuità alla collaborazione già in essere con tutte le Istituzioni competenti perché il porto sia esempio di coscienza civile e di rispetto delle regole, contribuendo così, insieme, alla costruzione di una società responsabile basata su legalità e sicurezza”