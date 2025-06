Il Prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, ha visitato la sede di Legacoop Romagna, in via Faentina 106, per un incontro con il movimento cooperativo provinciale. Il rappresentante del Governo è stato accolto dal presidente Paolo Lucchi, dal coordinatore della sede di Ravenna, Mirco Bagnari, dalla coordinatrice dell’attività sindacale Simona Benedetti e dal presidente di Federazione delle Cooperative della provincia di Ravenna, Lorenzo Cottignoli.

Sono intervenuti Nakia Gardini, presidente di Consar, Stefania Ceretti, vicepresidente di Camst, Fabrizio Galavotti, presidente di CAB Terra, Rudy Maiani, presidente di Agrisfera, Marcella Nonni, presidente di Ravenna Teatro, Franco Donati, presidente di Terre Cevico, Maurizio Gaigher, responsabile Area Soci di Coop Alleanza 3.0, Giorgia Cavallaro, vicepresidente di Teranga, Stefano Damiani, presidente di Zerocerchio, Laura Gambi, presidente di LibrAzione, Davide Vecchi, direttore amministrativo di Fruttagel, Marco Casalini, presidente di Terremerse, Luca Leonardi, presidente di CFF, Corrado Pirazzini, presidente di Copura.

Erano presenti anche i responsabili di settore Emiliano Galanti, Stefano Patrizi ed Elisabetta Cavalazzi. Per Federcoop Romagna hanno partecipato Laura Macrì e Piero Brandolini.

In provincia di Ravenna Legacoop Romagna associa 137 cooperative che esprimono 2,76 miliardi di valore della produzione, con 148.583 soci e 11.105 occupati (dati 2023). Le cooperative operano in tutti i settori: agroalimentare, pesca, vitivinicoltura, sociale, distribuzione, industria, costruzioni, servizi, logistica, trasporti, cultura, turismo, case del popolo, giornali e media.

«Ringraziamo il Prefetto – dichiara il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi – per la disponibilità istituzionale che ha dimostrato, incontrando il nostro mondo e dimostrando vero interesse per le attività gestite dalle cooperative e per un’esperienza mutualistica che si può senz’altro considerare tra le prime in Italia, non solo per dimensione, ma soprattutto per storia, valori e principi: Ravenna ha dato i natali a pionieri straordinari come Nullo Baldini, la cui eredità ideale continua a ispirare ancora oggi, dopo più di 140 anni, il lavoro di tutti noi».