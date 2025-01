Questa mattina, presso la sede della Prefettura di Ravenna, il Prefetto Raffaele Ricciardi ha consegnato il diploma di autorizzazione a fregiarsi dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme all’imprenditore cittadino Paolo Alberto Casadio Malagola, conferitagli da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Gran Maestro dell’Ordine medesimo in data 23 marzo 2023.

L’importante riconoscimento è stato attribuito in virtù del suo costante impegno e dedizione verso la comunità locale, nonché per il suo straordinario contributo a favore di iniziative benefiche e solidali.

L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, una delle istituzioni più prestigiose legate alla Cristianità, premia con questa onorificenza coloro che si distinguono per il loro impegno nel promuovere valori di pace, giustizia e solidarietà.

Il Prefetto ha sottolineato l’importanza dell’attività del Sig. Casadio Malagola, attuale Presidente del Lions Club Ravenna Dante Alighieri che, anche attraverso il ruolo svolto all’interno del predetto Club e di altre Associazioni nelle quali è attivo, si impegna a rafforzare il tessuto sociale della città di Ravenna, contribuendo a numerosi progetti a favore dei più bisognosi.

Il Sig. Casadio Malagola, ha ringraziato per il prestigioso riconoscimento e ha ribadito il suo impegno a favore della comunità e delle cause sociali che da sempre porta avanti con passione e dedizione.

La cerimonia si è svolta in un clima di grande cordialità, simbolo della continuità dei valori che legano le istituzioni locali e le realtà associative al servizio della cittadinanza.