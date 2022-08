Il prefetto in visita all’ospedale di Ravenna per ringraziare tutto il personale sanitario

Il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa in visita all’ospedale di Ravenna. Una sorta di ringraziamento agli operatori sanitari per l’impegno durante questi anni di pandemia.

Una visita che arriva in un momento delicato per l’ospedale, impegnato nei lavori per il nuovo Pronto Soccorso, in un periodo dove gli accessi sono aumentati e il personale sanitario non è facilmente reperibile sul mercato del lavoro. Una situazione che costringe le forze in campo a continui sforzi straordinari