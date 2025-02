Contrasto all’illegalità, sicurezza, trasparenza del mercato, attrattività e competitività di imprese e territorio. Questi i temi al centro dell’incontro di martedì 25 febbraio a Ravenna, nella sede della Camera di commercio, tra la Giunta della Camera di commercio di Ferrara Ravenna e il Prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi.

E’ stato un incontro proficuo e cordiale quello avvenuto tra il nuovo Prefetto e la Giunta guidata dal presidente Giorgio Guberti, che ha dichiarato: “Ringrazio il Prefetto Ricciardi per questo incontro e per la sua disponibilità, che fin dal suo insediamento ha voluto evidenziare, a proseguire nella strada della massima collaborazione e condivisione di obiettivi comuni tracciata dai suoi predecessori. A causa della stagnazione della crescita economica dei principali paesi dell’Unione Europea e per il conflitto Russo-Ucraino ancora in corso, non si è consolidata una fase di crescita economica strutturale per il nostro paese che paga, in questi mesi in particolare, una situazione di profonda incertezza. Per questo – ha proseguito Guberti – è così importante che tutte le Istituzioni condividano, come avviene nel nostro territorio, lo spirito di unitarietà e collaborazione necessario a costruire quel clima di fiducia di cui le imprese hanno bisogno per crescere e affrontare il futuro. In tale contesto, ancor più prezioso è il ruolo di “prossimità” dei Prefetti alle comunità locali, così come la cura nel monitoraggio dell’adeguatezza ed efficacia dell’azione delle amministrazioni per il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, altro aspetto sostanziale della capacità di rendere effettivo il vigore della Costituzione nella vita di ogni giorno.”

Nel corso dell’incontro il Prefetto Raffaele Ricciardi ha evidenziato la sua massima disponibilità a collaborare con l’ente camerale per trovare le opportune sinergie e strategie per sostenere il tessuto imprenditoriale locale e i cittadini. “Ringrazio sentitamente il presidente Guberti e la sua Giunta per questo graditissimo invito. La Camera di commercio è l’istituzione pubblica di riferimento per il mondo economico e in quanto tale persegue finalità di pubblico interesse. Dobbiamo valorizzare la costante e proficua collaborazione che ci contraddistingue, un impegno comune, il nostro – ha evidenziato il prefetto Ricciardi – teso a prevenire e contrastare tutte le espressioni della criminalità e le turbative all’ordine con riguardo alla sicurezza pubblica, ad esempio attraverso quello straordinario strumento di informazione economica e trasparenza che è il Registro delle Imprese, oltre che a creare le migliori condizioni per favorire la ripresa economica in un momento non facile per la situazione economica”.