Il Prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, ha ricevuto questo pomeriggio presso il Palazzo del Governo il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Marisa Cesario, accompagnata dal Comandante Provinciale di Ravenna, Ing. Antonio Petitto.

Nel porgere il benvenuto al nuovo Direttore Regionale, che da agosto ha assunto servizio a Bologna, il Prefetto ha in primo luogo sottolineato la grande e proficua collaborazione esistente tra i Vigili del Fuoco, la Prefettura e le varie Istituzioni del territorio, che in ogni circostanza hanno manifestato il proprio apprezzamento per l’operato del Corpo.

Gratitudine espressa anche e soprattutto dalla popolazione che, in occasione delle terribili alluvioni che negli scorsi anni hanno colpito la provincia di Ravenna, e non da ultimo a seguito del recente tornado che ha causato ingenti danni in modo particolare a Milano Marittima, ha sempre riconosciuto il grande impegno e professionalità dei Vigili del Fuoco, come peraltro testimoniato anche dagli amministratori locali.

L’incontro è stato anche occasione per approfondire la grave situazione di carenza di organico presso il Comando ed i distaccamenti della provincia, ed è proseguito come momento di confronto sulle principali esigenze del territorio, tra le quali la presenza, lungo il porto canale di Ravenna, di un polo chimico industriale nel quale sono attive numerose aziende a rischio di incidente rilevante, oltre al rigassificatore recentemente entrato in attività.

A conclusione della visita il Prefetto Ricciardi, nel rinnovare il proprio apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto quotidianamente dal personale dei Vigili del Fuoco, ha ringraziato il Direttore Regionale per l’impegno e la disponibilità da sempre dimostrata, confermando la massima disponibilità a collaborare per migliorare sempre di più la sicurezza della cittadinanza e del territorio.