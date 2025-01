Nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 gennaio, il Prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi ha visitato la sede cittadina di Linea Rosa, associazione che da oltre 33 anni si occupa di assistenza alle donne vittime di violenza.

Un incontro fortemente voluto dal Prefetto, il quale ha voluto personalmente recarsi presso il Centro per conoscere la testimonianza di tutte coloro che, per 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno, sono pronte ad offrire ascolto, accoglienza e supporto alle persone che si rivolgono a loro.

Nel corso dell’incontro – al quale hanno partecipato anche le assessore cittadine Livia Molducci e Federica Moschini – la Presidente Alessandra Bagnara e le operatrici e volontarie che operano nel Centro hanno illustrato le diverse attività in cui sono quotidianamente impegnate, che vanno in primis dall’ascolto e dall’individuazione di soluzioni per sottrarre le donne dai luoghi nei quali la violenza è stata esercitata, all’assistenza dei figli minori, alla ricerca di un lavoro e, più in generale, alla risoluzione di tutte le problematiche che le vittime di violenza devono affrontare.

È stato poi rappresentato al Prefetto il sistema di raccordo e condivisione con tutti gli altri soggetti, pubblici e privati, istituzioni e Forze dell’Ordine, che operano nel mondo del sostegno alle donne maltrattate, a partire dai Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, con i quali l’associazione è convenzionata.

Commentando il report relativo all’attività svolta nel 2024, il Prefetto Ricciardi ha dichiarato di essere rimasto particolarmente colpito dalle numerosissime segnalazioni che provengono annualmente a Linea Rosa, che peraltro costituiscono solo la punta di un iceberg ben più grande, e soprattutto dalla circostanza che si tratta di un fenomeno trasversale a tutte le nazionalità e ceti sociali.

In conclusione Ricciardi, nel ringraziare l’associazione per il costante impegno ed i preziosissimi risultati conseguiti, ha assicurato la disponibilità della Prefettura a proseguire nel già consolidato percorso di collaborazione con Linea Rosa, in un’ottica di comunanza di obiettivi e di strategie per raggiungerli che costituisce autentica dimostrazione della costante e soprattutto efficiente sinergia tra pubblico e privato che caratterizza la provincia di Ravenna.