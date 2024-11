Il Prefetto Castrese de Rosa lascia la prefettura di Ravenna dopo il suo arrivo nel 2022. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato le nuove nomine prefettizie e De Rosa sarà trasferito a Catanzaro.

Al suo posto, proveniente da Gorizia, Raffaele Ricciardi di 59 anni. Per Ricciardi è un ritorno in Romagna in quanto, nel 1990, ha iniziato la sua carriera come vice consigliere presso la Prefettura di Forlì.

Nato a Benevento nel 1965, Raffaele Ricciardi si è laureato all’Università Federico II, a Napoli. Ha prestato servizio, oltre che nella nostra regione, a Padova, ad Alessandria e a Treviso (è stato anche sub-commisario a Mogliano) ma, per lo più, ha lavorato alla Prefettura di Bologna, conseguendo anche la specializzazione in diritto amministrativo nella locale università negli anni in cui era prefetto Nicola Tranfaglia.

A Bologna ha svolto le funzioni di sub-commissario prefettizio del Comune dal 2010 al 2011. È stato nominato, per un periodo determinato, anche presidente supplente della commissione territoriale all’interno della Prefettura di Torino, che esamina i migranti.