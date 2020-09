È ormai arrivato il momento di “Il Post Talk”, la seconda edizione dell’appuntamento organizzato dal giornale online Il Post che sabato 26 settembre propone a Faenza una giornata di incontri sui diversi temi dell’attualità con ospiti di livello internazionale. Nel Complesso Ex Salesiani saranno presenti, tra gli altri, Cesare Cremonini, Lia Quartapelle, Eva Giovannini e Mauro Berruto, mentre altre due personalità conosciute in tutto il mondo, come Ilaria Capua e Samantha Cristoforetti parteciperanno in collegamento.

Si inizia alle 10 con “I giornali spiegati bene”, rassegna stampa per raccontare l’informazione con il direttore de il Post Luca Sofri e il vicedirettore Francesco Costa. Alle 11 la deputata Lia Quartapelle presenta con il giornalista Luca Misculin il libro La politica raccontata ai ragazzi, scritto con Giuliano Pisapia. L’economia è protagonista dell’incontro delle 12 dal titolo “Fare circolare. A che punto siamo con le economie che conservano e rigenerano” con il conduttore di Caterpillar AM Filippo Solibello, la giornalista Arianna Cavallo e Fabio Baldazzi, direttore generale di Caviro Extra, mentre alle 12.30 c’è “La musica di Condor – Un aperitivo di buone canzoni” con Matteo Bordone e Luca Sofri.

Nel pomeriggio, due appuntamenti alle 14.30: Francesco Costa fa il punto sulle prossime elezioni americane, mentre Alberto Naldoni con lo chef Max Mascia e le giornaliste Anna Prandoni ed Eva Giovannini parleranno di gastronomia nell’incontro “Mangeremo migliori?”. Alle 15 il direttore di Radio3 Marino Sinibaldi e Luca Sofri dialogano sulla pandemia nell’iniziativa dal titolo “La cura”, nome del programma condotto da Sinibaldi. Scienza al centro dell’incontro delle 15.30 con il giornalista Emanuele Menietti e la virologa Ilaria Capua in collegamento da Orlando, in Florida. Alle 16.30 spazio alle emozioni con “Come parliamo quando parliamo d’amore. Sulla lingua del sentimento” in compagnia dello scrittore Paolo Nori. A seguire, alle 17, si va alla scoperta di “Altri mondi” e di esplorazioni spaziali con Emanuele Menietti e l’astronauta Samantha Cristoforetti, in collegamento da Colonia. Alle 17.30 torna Filippo Solibello per parlare di sostenibilità con l’ex parlamentare e presidente onorario di Legambiente Ermete Realacci e l’amministratore delegato di Eni Progetti Paolo Carnevale. Il cantante Cesare Cremonini sarà ospite dell’appuntamento delle 19 dal titolo “Cosa mi aspetto dal domani”. In questa occasione dialogherà con Luca Sofri sulla musica di questi tempi.

Alle 21 chiude la lunga giornata di incontri, “Capolavori”, lecture show teatrale con Mauro Berruto, ex allenatore della Nazionale italiana di pallavolo ed ex amministratore delegato della Scuola Holden di Torino. Anche quest’ultimo incontro si svolgerà nel Complesso ex Salesiani e non in piazza della Molinella, come inizialmente previsto, causa possibili condizioni meteo avverse.

Gli incontri sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti e si tengono nel rispetto delle limitazioni per ragioni sanitarie. Tutti gli appuntamenti si svolgono al Complesso ex Salesiani (via San Giovanni Bosco 1). Per ulteriori informazioni contattare il numero 0546 061945.

L’iniziativa è organizzata da il Post con il patrocinio del Comune di Faenza, partner tecnico Wap Agency. Si ringrazia per la collaborazione Faventia Sales, Eni e le aziende del territorio nazionale che anche quest’anno hanno scelto di sostenere l’iniziativa.