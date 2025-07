Dopo la positiva esperienza dell’estate scorsa a Tredozio, con una cinquantina di partecipanti, il Porto Robur Costa 2030 ripropone anche per questa estate il Volley Camp. Riservato ai ragazzi e alle ragazze dal 2008 al 2014, il camp estivo si svolgerà a Zocca nella settimana dal 24 al 30 agosto.

Seguiti dai tecnici del club ravennate, i partecipanti potranno trascorrere un’intera settimana tra sport, tornei e attività ludiche. Il programma di massima prevede infatti al mattino allenamenti alternati a gruppi nei vari impianti sportivi della cittadina modenese e al pomeriggio, dopo il pranzo, attività ludiche e un’altra seduta di allenamenti. La giornata si conclude dopo cena con una serie di tornei e di attività ludiche. Prevista la possibilità di qualche escursione nei dintorni della località, circondati da boschi e da numerosi castelli. Non a caso, il comune di Zocca fa parte dell’Unione Terre di Castelli.

Le iscrizioni sono già aperte e, visti i posti limitati, il suggerimento a chi è interessato è quello di provvedere in tempi brevi a fornire la propria adesione.

Per tutte le info sull’iscrizione, i costi e la logistica: tel. 338 6615971 (solo whatsapp) – info@portoroburcosta2030.it