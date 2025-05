Ieri, i candidati del Pri, insieme al Segretario regionale Eugenio Fusignani, sono stati ospiti della nave Melanie di Bambini Srl, ditta specializzata nei trasporti marittimi e nei servizi di appoggio off-shore. Melanie è la nave che si occupa di curare il collegamento con il nuovo rigassificatore e dei suoi approvvigionamenti.

«Il porto di Ravenna cresce e si trasforma – commenta il Segretario regionale dell’Edera Eugenio Fusignani -, una crescita da sempre sostenuta e auspicata dal Partito Repubblicano. I risultati che oggi vediamo, con i lavori dell’Autorità Portuale che procedono verso una nuova centralità infrastrutturale, sono anche frutto di un impegno politico diretto, costante e coerente del PRI. Un impegno portato avanti con i suoi rappresentanti nelle amministrazioni locali, difendendo con tenacia la strategicità del porto e il suo ruolo nell’economia locale, nazionale ed europea».

Anche capolista dell’Edera alle elezioni comunali del 25 maggio Giannantonio Mingozzi sottolinea come la grande attenzione che i Repubblicani riservano allo sviluppo del porto contribuisca alle condizioni di sviluppo di tutta l’economia ravennate. «Ringrazio Gianni Bambini per la sensibilità offerta alla rappresentanza del PRI – commenta Mingozzi – nel conoscere le capacità dei mezzi navali che rafforzano la competitività del nostro scalo, accrescono l’occupazione e sono garanzia per i nuovi investimenti».

La candidata Valeria Masperi, infine, ricorda come la storia della ditta Bambini sia «un’eccellenza per Ravenna nel settore navale, una storia fatta di coraggio, orgoglio e capacità imprenditoriali». Ha concluso la visita Gianni Bambini salutando i candidati dell’Edera e complimentandosi per l’attenzione che hanno rivolto alle attività della propria azienda e alle prospettive di ulteriore sviluppo.