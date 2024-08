Il Popolo della Famiglia si è riunito a Ravenna per dare avvio agli incontri programmatici con dirigenti e simpatizzanti in vista delle prossime elezioni regionali. Il Popolo della Famiglia sarà infatti presente sulle schede elettorali in binomio con la Lega.

Mirko De Carli, consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia, commenta la serata: “Il Popolo della Famiglia si presenta alle prossime elezioni regionali convinto del suo peso e del suo valore elettorale. I comitati cittadini che stiamo costituendo insieme a dirigenti e simpatizzanti hanno lo scopo di radicarci come partito, aggregare e soprattutto proporre un programma per una nuova Regione Emilia Romagna, a misura di Famiglia.

Non solo. Abbiamo tanto da fare a livello regionale: su tutti i temi dell’alluvione e quello della sanità.

La continua battaglia tra Governo e Regione sulla gestione delle risorse pone la problematica di un fattivo e reale vuoto di potere, che penalizza per primi i cittadini, bisognosi di ristori e della messa in sicurezza dei territori.

Fondamentale Inoltre sarà provvedere a politiche sociali per le Famiglie, consci di un costo della vita sempre più alto. Quella di ieri sera a Ravenna è solo il primo di tanti cicli di incontri con i cittadini, i quali per primi ci chiedono la nostra presenza, sintomo di un grande affetto per il Popolo della Famiglia.”