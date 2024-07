Il Popolo della Famiglia si schiera contro la scelta del comune di Cervia di patrocinare l’evento “Pastasciutta Antifascista” promosso da ANPI.

Mirko De Carli, consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia, commenta: “Le iniziative di ANPI a suon di pastasciutta antifascista profumano di vecchio! Il fascismo non c’è più, come non vi è alcun pericolo di restaurazione di una dittatura.

Anzi, il solo ed unico pericolo in cui si può incorrere è quello in cui per “anti Fascista” si vada a catalogare chiunque non la pensa come la sinistra affine all’ANPI.

È molto grave che ad un evento così ideologizzato e profondamente divisivo, si continui a dare il patrocinio dei vari comuni, a Cervia come in altre province in giro per l’Italia.”

“Il clima di sudditanza psicologica e di ricatto ideologico – prosegue Alessandro Vitali, segretario regionale del movimento giovanile del Popolo della Famiglia – rende ANPI una associazione inattacabile. Niente di più falso e sbagliato.”

“Al Sindaco Missiroli – concludono De Carli e Vitali – consigliamo vivamente di dare visibilità al Comune che rappresenta in altre occasioni e non in questi tristi ed obsoleti teatrini di una politica stagionata e sorpassata.”