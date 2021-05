Il Popolo della Famiglia a fianco di Lista per Ravenna. Progetto alternativo alla candidatura di Filippo Donati

Il Popolo della Famiglia sarà a fianco di Lista per Ravenna alle prossime elezioni amministrative della città. Mirko De Carli, coordinatore del centro nord Italia per il partito fondato da Mario Adinolfi, ha annunciato la decisione a margine dell’intervista dedicata al passaggio di proprietà del Ravenna Calcio. Il progetto politico ideato da Il Popolo della Famiglia e Lista per Ravenna sarà alternativo al progetto di Filippo Donati, sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia, e quello di La Pigna con Veronica Verlicchi come candidata sindaco. Sarà quindi il terzo progetto di candidatura nella sfera del centrodestra in attesa di capire cosa farà Forza Italia.