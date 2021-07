Il ponte sulla chiusa di Riolo Terme non sarà abbattuto: nei prossimi mesi il cantiere per la manutenzione

Il ponte della Chiusa di Riolo Terme non verrà abbattuto ma a breve inizieranno i lavori per la manutenzione. Durante l’inaugurazione del nuovo viadotto a Isola lungo la Casolana, è stato annunciato il nuovo cantiere per la riqualificazione della provinciale 306, l’arteria che unisce tutta la valle del Senio, la via Emilia e la Toscana, rappresentando il principale collegamento viario a servizio dei numerosi centri abitati e delle attività produttive presenti lungo il territorio. Proprio per questa importanza, Provincia di Ravenna e Comuni della vallata hanno deciso di non sovrapporre più cantieri nel medesimo arco temporale. Gli anni scorsi, dopo la tragedia del ponte Morandi, il ponte sulla chiusa di Riolo Terme aveva allarmato i residenti della zona e le comunità di Casola Valsenio e Riolo. Era così iniziato un monitoraggio condotto dai tecnici della provincia. Abbattere e ricostruire il ponte avrebbe voluto dire creare una viabilità alternativa e diversi disagi per il traffico quotidiano.