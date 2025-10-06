Il 19 ottobre del 1925, a Granarolo Faentino, apriva ufficialmente i battenti la Scuola Materna “Adelaide Berti”, un evento di grande importanza per una piccola comunità allora contadina, e un grande supporto per le famiglie di oggi, come per quelle di inizio Novecento. In occasione del secolo di vita di quello che oggi si chiama Polo per l’Infanzia ‘Adelaide Berti’ e dei 120 anni dell’Oratorio ‘don Bosco’, dal 12 al 19 ottobre, genitori, educatrici, istituzioni e privati, propongono una settimana di eventi aperti a tutti, per un viaggio tra storia, cultura e convivialità.

Il primo appuntamento è il 12 ottobre con un momento di socialità: il ‘’Pranzo di condivisione’’ presso il Circolo Anspi Don Bosco in via Maddalena Venturi, 2. Nello stesso giorno ci sarà l’apertura della mostra fotografica itinerante, con affissione di banner lungo le vie del centro di Granarolo Faentino, in sette tappe: via Giuseppe Garibaldi 6 (BCC), via Maddalena Venturi 2 (Circolo Anspi), via Pasolini 5 (Volo Libero- Parrocchia), via Risorgimento 5 (Parrocchia), via Risorgimento 10 (Biblioteca), viale Donati 6 (Polo per l’Infanzia di Granarolo) e viale Donati 7 (Circolo Arci).

Il 17 ottobre si terrà un altro evento culturale: ‘’Ti racconto la scuola’’, un racconto fotografico con aneddoti dei primi 100 anni dell’odierno Polo per l’Infanzia, presso il Circolo Anspi sala polivalente Albonetti alle 20.45. Anche questo evento è aperto a tutta la cittadinanza.

Il 18 ottobre sarà la volta di un evento culturale particolarmente dedicato ai bambini: la Compagnia dell’Adelaide (gruppo di genitori) proporrà uno spettacolo teatrale “Io sono il più forte’’ ai seguenti orari: ore 16.30 e ore 19.00 presso la sala parrocchiale San Giuseppe via Pasolini 5. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza ed è firmato dal gestore Don Claudio Platani.

L’ultimo giorno di festeggiamenti, il 19 ottobre 2025, si aprirà con un evento culturale dal titolo ‘’Un cammino lungo 100 anni ‘’. Alle ore 15.00 è prevista la visita delle autorità ai locali del Polo per l’Infanzia paritario ‘’Adelaide Berti’’ e alla mostra fotografica itinerante. Seguirà la celebrazione delle funzione religiosa alle ore 16.30 presso la chiesa arcipretale, presieduta da S. E. Mons. Vescovo e con gli interventi delle autorità presenti. Le celebrazioni si concluderanno con un momento di socialità: circa alle ore 18.00 ci sarà un buffet e il taglio della torta presso l’oratorio parrocchiale Don Bosco. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.

Nella stessa settimana verranno aperti anche i festeggiamenti dei 120 anni dell’oratorio Don Bosco e sarà possibile visitare la sala museale parrocchiale (via Pasolini 5) dedicata alla pittrice Maddalena Venturi.