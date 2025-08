Un’opportunità per viticoltori, enologi e appassionati: il Polo di Tebano a Faenza ospiterà il corso di formazione “Metodologia ICV di analisi sensoriale delle uve – Modulo Metodica Applicata”. L’evento, organizzato da Faventia Sales ed Enosofare, si terrà giovedì 21 agosto, dalle 14,30 alle 18,30. Il corso sarà tenuto da Giuliano Boni di Enosofare e si propone di fornire strumenti oggettivi per la valutazione della qualità enologica dell’uva, fondamentali sia per i tecnici viticoli che per gli enologi. La metodologia di analisi sensoriale sviluppata dall’ICV (Institut Coopératif du Vin), applicata da oltre 25 anni, si distingue per la sua ripetibilità e il costo contenuto, affiancandosi alle analisi chimico-fisiche tradizionali.

I partecipanti impareranno a valutare le caratteristiche meccaniche degli acini, l’equilibrio acidico, la potenzialità aromatica, la quantità e qualità dei polifenoli, e la loro localizzazione. La metodica ICV permette inoltre di individuare disequilibri di maturità, segnalare situazioni di stress della vite e ottimizzare il momento della vendemmia. I risultati dell’analisi saranno quantificabili in una scheda analitica, rendendoli comparabili nel tempo.

Il programma del corso include:

• Introduzione all’ICV e alla metodica

• Principi del metodo ICV e modalità di campionamento

• Valutazione dei 19 descrittori con esercitazione pratica su campioni di acini

• Simulazione del campionamento in campo con uve locali

• Effetto delle pratiche agronomiche sul profilo sensoriale delle uve

• Profili di riferimento per le varietà internazionali

• Applicazione della metodica all’organizzazione della vendemmia.

Il corso è rivolto a viticoltori, agronomi, enologi, direttori di cantina, responsabili produzione, proprietari di aziende vitivinicole, assaggiatori, sommelier e appassionati di vino. Ai soci Assoenologi verranno riconosciuti 4 crediti formativi.

Le quote d’iscrizione variano:

Quota base: 140 €.

Soci AIS, AIES, ASPI, FIS, FISAR, FIVI, ONAV: 120 €.

Soci SIVE e AEI: 105 €.

Studenti Università di Bologna: 70 €.

La quota comprende la partecipazione al corso con degustazione, materiale didattico e attestato di partecipazione. Il termine ultimo per iscriversi è martedì 19 agosto. Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare Laura Montanari: lauramontanari@faventiasales.it