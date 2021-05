Le Signore della Corsa di Atletica 85 Faenza BCC ricominciano da Paratico.

L’attività master riparte, dopo il cross di Cassino dell’ormai lontano febbraio 2020, dalla città paraticense in riva al lago d’Iseo. Qui si è infatti disputato il Campionato Italiano Individuale sui 10km su strada Master valido anche per la classifica di società.

I bellissimi paesaggi hanno parzialmente addolcito i tre giri di un percorso estremamente tecnico che le Signore della Corsa hanno affrontato in maniera grintosa e determinata. lottando fino all’ultimo metro alla conquista del miglior piazzamento possibile.

La determinazione e l’impegno sono state premiate da una bellissima seconda piazza che rinfranca ed entusiasma A85 che si conferma, ormai da anni, ai vertici dell’atletica nazionale.

21-22 maggio 2021, Faenza – Gara giovanile e meeting assoluto

Lo sforzo di A85 è stato anche sul piano organizzativo nella settimana appena terminata, con ben due manifestazioni tenute presso il campo d’atletica leggera faentino, con il meeting cadetti/e ed il triathlon ragazzi/e di venerdì ed il meeting assoluto di sabato valido per i C.d.S. 2021.

Finalmente l’allentamento delle restrizioni ha permesso anche ai più piccoli, delle categorie ragazzi/e (2008/09) di tornare a gareggiare e l’hanno fatto davvero in forze, con un centinaio di giovanissimi atleti cimentatisi nel triathlon su pista in due modalità: con 1.000m, 60HS e getto del peso o 60m, 1.000m e lancio del vortex. Decine anche gli atleti bianco azzurri in gara venerdì nelle due categorie

Gran bella giornata di gare anche sabato con le categorie assolute cha hanno visto nuovamente la società in doppia veste. Tra i numerosi risultati di livello, che purtroppo qui non è possibile elencare, segnaliamo la vittoria di Giulia Gandolfi sui 400m in 56’’65.