7, 8, 9 aprile Pasqua Marittima al Pineta. Recita ancora così l’ultimo post sulla pagina Facebook della discoteca di Milano Marittima, datato 13 marzo 2023. Al momento invece il noto locale rimane sotto sequestro. Il giudice del tribunale di Ravenna ha infatti confermato il provvedimento giudiziario d’inizio mese, venendo incontro alle richieste del curatore fallimentare.

Respinta invece la domanda del nuovo gestore di poter rimuovere i sigilli e poter così continuare l’attività d’impresa. La stagione sarebbe dovuta iniziare il 4 marzo scorso, ma di fatto non è mai cominciato.

Secondo i quotidiani oggi in edicola, per il Pineta si profila una vendita all’asta per venire incontro alle richieste dei creditori, in particolare il proprietario dell’immobile. Il locale ha debiti per oltre un milione di euro, tra affitti non pagati, fornitori e altre vicende.