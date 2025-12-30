Il Pil della regione segna +0.6%. Nel 2026 sostegni negli investimenti in AI, biotecnologie, innovazione e sostenibilità

Il Pil dell’Emilia-Romagna registra nel 2025 un +0,6%, mentre l’occupazione si attesta al 71,5%, con una crescita di 1,2 punti percentuali. La disoccupazione scende a 3,9%. Per il 2026, Unioncamere prevede una crescita nel settore dell’industria (+1,1%) e dei servizi (+1,2%), mentre l’edilizia dovrebbe tornare in fase recessiva (-2,6%). Rallenteranno gli investimenti, venendo meno gli incentivi edilizi. L’export nei primi nove mesi dell’anno ha registrato un +0,5%. L’anno prossimo dovrebbe arrivare a +1,8%. Nei futuri 12 mesi, la Regione sosterrà investimenti sull’intelligenza artificiale, nell’economia blu e verde, nelle biotecnologie, nell’internazionalizzazione e nell’apertura di nuovi mercati, nell’innovazione della piccola e media impresa e nella sostenibilità.