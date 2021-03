Il picco dei contagi previsto intorno al 20 marzo

Il picco dei contagi in Romagna della nuova ondata di coronavirus dovrebbe arrivare con la fine della prossima settimana e l’inizio di quella successiva. Al picco dei contagi seguirà il picco dei ricoveri in ospedale. È la previsione che arriva dall’Ausl Romagna a seguito dell’analisi periodica dei dati in questa nuova ondata caratterizzata dalla variante inglese. Negli ospedali si è già tornati ad assistere a scenari già affrontati lo scorso anno: si sottraggono letti ai reparti cosiddetti puliti per trasformare nuove aree al ricovero di pazienti positivi; le prestazioni non urgenti vengono rinviate; agli operatori vengono richiesti i doppi turni. Realtà che si stanno manifestando anche all’interno degli ospedali della provincia di Ravenna, dove come ha spiegato oggi la dottoressa Raffaella Angelini, direttire del dipartimento di Sanità Pubblica romagnolo, l’età dei pazienti ricoverati è divenuta molto più bassa e comprende anche bambini