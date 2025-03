Trent’anni di storia, tradizione e innovazione culinaria: la rassegna gastronomica “Il Piatto Verde” celebra il prestigioso traguardo della 30esima edizione. Uno degli eventi gastronomici più longevi d’Italia, quest’anno sarà dedicato volutamente alle erbe della longevità, esplorando il loro utilizzo in cucina attraverso eventi, degustazioni e incontri con chef di fama nazionale.

Fino al 13 aprile la rassegna gastronomica “Il Piatto Verde”, giunta alla sua 30esima edizione, ha in programma ancora diversi appuntamenti.

Il 2 aprile, dalle 15 alle 18, si svolgerà il corso base con laboratorio sulla fermentazione delle verdure, condotto dall’esperta docente Sara Marani nei locali dell’Istituto Alberghiero di Riolo Terme. La fermentazione provoca ai cibi, se fatta correttamente, una serie di trasformazioni a carico di microrganismi buoni che ne elevano i sapori, le proprietà nutrizionali e gli effetti salutistici. Il 6 aprile un appuntamento per i più piccoli: “Voliamo in Tavola!”, un pomeriggio al Parco della Vena del Gesso Romagnola a Tossignano (Museo Geologico) per far conoscere bacche, fiori e altre piante utilizzate dagli uccelli per nutrirsi e costruire i nidi.

Domenica 6 e domenica 13 aprile, dalle 10 alle 12, si potranno scoprire i segreti delle erbe della longevità con visite guidate e laboratori di tisane presso il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio. Parallelamente, sempre nelle due domeniche, dalle 15 alle 16, sarà possibile partecipare a “Caterina, l’acqua di lunga vita e altre ricette”, una visita narrata alla Rocca di Riolo Terme ispirata alle tradizioni erboristiche di Caterina Sforza, con la realizzazione di una delle sue ricette.