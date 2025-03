Si è appena conclusa la XXX edizione della Manifestazione “Il Piatto Verde”, organizzata dall’Istituto Professionale Alberghiero “Artusi” di Riolo Terme, in collaborazione con IF “Imola Faenza Tourism Company” e svoltasi nella cittadina termale dal 25 al 29 marzo.

In tale occasione si sono ritrovati a Riolo Terme undici scuole dall’Italia e dall’Europa, in particolare da Bari, Vieste, Cervia, Cosenza, Adria, Assisi, Novafeltria, Rimini, Riccione, oltre che dalle francesi Cannes e Limoges: chef amatoriali si sono sfidati nel campo delle erbe aromatiche.

Questo infatti il titolo della manifestazione: “Elisir di lunga vita – Erbe, radici, bacche, semi e fiori della longevità”; si è trattato di un importantissimo momento di confronto e di scambio sulla cucina e sui suoi possibili futuri sviluppi, come anche sull’utilizzo delle erbe in tema antispreco, a cui tutti hanno partecipato con entusiasmo.

Durante queste giornate hanno avuto inoltre luogo Masterclass dislocate presso diverse strutture del territorio aperte anche al pubblico, seminari e visite didattiche sul territorio di appartenenza dell’Istituto di Riolo Terme, che hanno abbracciato diverse tematiche: solo per citarne alcune, l’uscita didattica presso il Molino Naldoni, che ha avuto come tema “La pizza e il pane secondo Molino Naldoni”, oppure l’uscita presso la Tenuta Tre Monti, dal titolo “Verticale di Parmigiano Reggiano e selezioni di vini della Tenuta”. È stata anche realizzata anche una Masterclass con lo Chef Enrico Mazzaroni del ristorante Il tiglio di Montemonaco (AP), insignito di una stella Michelin ed una stella verde per la sostenibilità, sempre sul tema delle erbe aromatiche in cucina. Inoltre, nella serata di martedì 25 marzo si è svolta presso le cucine dell’Istituto una cena aperta ad un ristretto numero di fortunati partecipanti, in occasione della quale gli studenti e i docenti dell’Istituto hanno avuto l’onore di lavorare proprio con la Chef Enrico Mazzaroni.

Durante la serata di Gala svoltasi venerdì 28 marzo hanno anche avuto luogo le premiazioni dei vincitori: a trionfare nella XXX edizione de “Il Piatto Verde” è stato Mechenet Enzo, dell’istituto francese Lycée Professionnel Saint Jean di Limoges, che ha conquistato la giuria con il suo sofisticato piatto intitolato “Lapin de Jade”. Un riconoscimento meritato per la capacità di interpretare con originalità il tema della longevità attraverso sapori equilibrati e una presentazione impeccabile che gli ha permesso di vincere anche un premio speciale che consiste in uno stage di quattro settimane presso il Ristorante gourmet Fenicottero Rosa di Faenza.

Il secondo gradino del podio è stato conquistato da Zambelli Christian dell’IIS “Tonino Guerra” di Cervia, mentre il terzo posto è andato a Del Tito Noemi dell’I.S.I.S.S. “Tonino Guerra” di Novafeltria (RN). L’impegno e la professionalità dimostrati dall’istituto di Novafeltria sono stati ulteriormente premiati con lo speciale riconoscimento per la “Sala e Cucina”, a testimonianza della completezza della loro preparazione.

Tutti i rappresentanti degli Istituti, alunni, docenti e Dirigenti, i giurati, gli ospiti e l’entourage dell’organizzazione hanno partecipato con entusiasmo a questa importante manifestazione, resa possibile da una solida e vitale rete fatta di collegamenti tra le istituzioni e il mondo del lavoro e volta a porre le basi per una comunità educante vitale.

Con la sua trentesima edizione, “Il Piatto Verde” si conferma un appuntamento di primaria importanza nel panorama della formazione enogastronomica italiana, un’occasione unica per valorizzare il talento dei giovani e promuovere la cultura del buon cibo.

Un sentito ringraziamento va soprattutto agli sponsor che hanno deciso di dare un importante contributo all’iniziativa, primi fra tutti Consorzio del Parmigiano Reggiano, Natura Nuova, Surgital, Cantina Tre Monti, Molino Naldoni, Resort Villa Abbondanzi,Oleificio Zucchi,

Villani, Cast Alimenti, Terme di Riolo, La casa della divisa. Un ultimo grande grazie va, per i patrocini, alla Regione Emilia Romagna, a Visit Romagna, alla Provincia di Ravenna e al Comune di Riolo Terme.