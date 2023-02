La rassegna musicale “Armonie” 2023 prosegue con il terzo concerto in programma domenica 26 febbraio alle ore 18.00, presso la settecentesca Ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia. L’incontro musicale sarà interamente dedicato al pianoforte con l’eclettico pianista imolese Pietro Beltrani, giovane talento che vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti, con alle spalle esibizioni in alcuni tra i più importanti teatri italiani e internazionali.

Pietro Beltrani è noto per la strada intrapresa all’insegna della poliedricità, caratterizzata da proposte di stili e autori estremamente variegati, in grado di suscitare negli ascoltatori grande curiosità: spesso si parte da un repertorio classico e, passando attraverso il jazz e l’improvvisazione, si arriva alla musica elettronica.

Per la rassegna “Armonie” si è scelta la formula dell’incontro musicale di breve durata: concerti snelli e leggeri per lasciare tempo e spazio ad un piacevole e conviviale momento di degustazione dei vini del territorio offerti, di volta in volta, da una diversa cantina locale.

Il 26 febbraio sarà la volta di Fattoria Camerone, che proporrà due assaggi gratuiti a tutti i presenti.

La rassegna “Armonie” 2023 – organizzata dal Comune di Castel Bolognese in collaborazione con la Pro Loco, la Cooperativa “La Corelli” e quattro cantine vinicole castellane – si chiuderà domenica 12 marzo con un concerto dedicato alle donne: il Duo Elegia omaggerà l’armonioso connubio musicale tra violino e chitarra proponendo musiche di Dowland, Giuliani e Bach.