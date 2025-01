Il Green City Network, promosso dalla Fondazione sviluppo sostenibile, ha concesso il patrocinio e l’uso del proprio logo al progetto del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune.

La motivazione del conferimento richiama gli obiettivi “avanzati e sfidanti” che il documento si prefigge, individuati nella neutralità climatica (resilienza climatica, cibo e agricoltura, ambiente e salute), nella inclusione e ospitalità (qualità della vita, accoglienza e offerta culturale e formativa e abitare sostenibile), nella attrattività in transizione e internazionale (imprese e infrastrutture e produzione di energia).

“Si tratta di un riconoscimento – sostiene l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte – che ci riempie di soddisfazione poichè conferma il nostro impegno nell’affrontare la nuova pianificazione strutturale strategica comunale, cogliendo le opportunità messe a disposizione dalle politiche sovracomunali, regionali, nazionali ed europee. Nel documento Ravenna si prefigura come “città responsabile”, con il compito di individuare i fabbisogni, definire gli interventi di breve-medio periodo per il miglioramento della qualità delle diverse forme urbane, dando rilievo alle questioni progettuali, alla loro coerenza e compatibilità, rivalutando gli elementi identitari dei luoghi e della società anche come fondamentali componenti dell’offerta delle dotazioni territoriali e quindi di servizi alla città”.

Il Green City Network

E’ un’attività promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sviluppare attività e interventi per attivare e sostenere un maggiore impegno delle città italiane, grandi medie e piccole, per migliorare la qualità ecologica, l’impegno di mitigazione e adattamento climatico, il risparmio di suolo e l’uso efficiente e circolare delle risorse in una prospettiva di sviluppo sostenibile locale.