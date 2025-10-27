Come da tradizione ormai consolidata, anche quest’anno gli studenti e i docenti dell’indirizzo agrario dell’Istituto professionale “Persolino – Strocchi” hanno partecipato ai due appuntamenti finesettimanali della 34° edizione della “Festa dei frutti dimenticati”, organizzata dalla Pro Loco di Casola Valsenio.

La manifestazione, nata nel 1992, punta a far conoscere al pubblico piccoli frutti autunnali – come pere volpine, mele della rosa e giuggiole – un tempo consumati dalla popolazione contadina delle zone collinari, ma col tempo scomparsi a causa del consumo di massa.

Nelle giornate dell’11, 12, 18 e 19 ottobre, coloro che hanno percorso le vie del centro storico del paese hanno trovato presso lo stand della scuola gli ottimi prodotti e vini dell’azienda agraria, le cui caratteristiche sono state illustrate dal personale docente e dagli alunni presenti alla gestione del banchetto.

Lo stand di Persolino ha registrato un ottimo afflusso di visitatori, interessati a scoprire le attività svolte dall’istituto e i prodotti tipici dell’istituto, quali le diverse varietà di mele, la zucca caramellata e i pregiati vini e liquori provenienti dalla cantina didattica, dove gli studenti svolgono tutte le fasi del processo di produzione, dalla trasformazione delle uve all’affinamento dei vini. Inoltre, gli stessi alunni hanno potuto approfittare di questa esperienza per affinare le loro capacità imprenditoriali e per mettere in pratica le competenze acquisite grazie al percorso di studi scelto.

La collaborazione tra l’Istituto “Persolino – Strocchi” e la Pro Loco di Casola Valsenio sottolinea il forte rapporto che lega la scuola al mondo culturale e produttivo locale, potendo così offrire agli studenti molteplici opportunità di confronto, di sviluppo delle proprie capacità e di crescita personale.