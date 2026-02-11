Dal 18 al 19 febbraio 2026 l’istituto professionale Persolino – Strocchi parteciperà al Salone dello Studente di Parma, presso il Salone Politecnico della città, all’interno dell’iniziativa “Made in MIM”, inaugurata nel 2025 e promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la valorizzazione delle eccellenze dell’istruzione tecnica e professionale italiana e della produzione Made in Italy, a cui ha aderito un altro istituto agrario emiliano – romagnolo, l’Isiss Galilei – Bocchialini.

Questa cornice di particolare rilevanza nazionale offre alla scuola la possibilità di presentare i propri prodotti ad un mercato molto ampio con un’esposizione dei suoi vini maggiormente riconosciuti e premiati, quali il Sangiovese superiore DOC “Umberto”, il bianco IGP “Lanzèsa” – ottenuto dalla vinificazione dell’omonima uva autoctona -, il rosé IGP “Gentil Rosé” e il rinomato passito DOCG “Ultimo giorno di scuola”.

“La partecipazione dell’istituto Persolino – Strocchi al Salone dello Studente evidenzia ancora una volta l’alto livello di qualità didattica e formativa riconosciuto anche dalle principali istituzioni alla scuola faentina”.