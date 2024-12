Sostegno del Partito Democratico di Faenza alla manifestazione promossa per domani, sabato 7 dicembre, dal Comitato Borgo Alluvionato di Faenza e Rete 360 composta anche da numerose realtà dei territori del ravennate, forlivese e cesenate:

“A distanza di un anno e mezzo, la stragrande maggioranza degli alluvionati non ha ancora ottenuto i giusti e indispensabili ristori e i Piani Speciali, con le misure di riassetto e mitigazione del rischio alluvione, risultano non ancora operativi e adeguatamente finanziati. Nel frattempo, una larga parte di famiglie e imprese alluvionate continua a lottare e faticare per risollevarsi, con l’incubo costante che simili eventi calamitosi possano ripetersi.

In questa situazione, il grido dei cittadini alluvionati e dei comitati deve spronare tutti a unirci per diventare un’unica voce che richiami in maniera ferma le istituzioni alle proprie responsabilità. Come più volte ribadito dal neopresidente della Regione Michele de Pascale è arrivato il tempo di un vero e proprio “patto repubblicano”, in cui la Repubblica, intesa come insieme delle istituzioni Stato, Regione ed enti locali, dimostri con i fatti e leale spirito di collaborazione di essere accanto a chi è in difficoltà e assuma impegni precisi che attestino la fine dei rimpalli e delle recriminazioni reciproche.

In questi mesi il ruolo di tutti i comitati degli alluvionati è stato estremamente prezioso, consentendo un confronto costruttivo tra enti, istituzioni e cittadini. Ma a questo deve ora accompagnarsi un deciso cambio di passo: senza indennizzi e interventi di messa in sicurezza nessuno sarà in grado di ridare fiducia e futuro al nostro territorio e alle sue comunità. Ognuno deve fare la propria parte fino in fondo, senza più alibi”.