Nella mattinata del 22 maggio il Prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, unitamente alle massime autorità delle forze di polizia della provincia di Ravenna e al Comandante del ROAN di Rimini, ha fatto visita all’equipaggio del pattugliatore multiruolo “Petrucci” del Comando Operativo Aeronavale di Pomezia, ormeggiato presso il canale Candiano di Ravenna.

L’imbarcazione, alternandosi con altre simili unità in servizio presso il Gruppo Aeronavale di Taranto, in questo periodo integra il dispositivo aeronavale di contrasto ai traffici illeciti della provincia, svolgendo navigazioni di pattugliamento in alto mare verso le acque internazionali antistanti la Croazia e il Montenegro, con particolare attenzione al monitoraggio dei traffici marittimi e da diporto diretti verso la costa romagnola.

Il Comandante di bordo, dopo aver formulato i saluti di rito e illustrato le principali caratteristiche tecnico-nautiche, si è soffermato sugli impegni istituzionali assunti nel canale d’Otranto, in Grecia e nel canale di Sicilia per i compiti di polizia del mare, nonché sul supporto interistituzionale che caratterizza questi giorni di presenza anche nell’alto Adriatico.

L’imbarcazione è impiegata per assolvere ai compiti istituzionali di pattugliamento e sorveglianza delle frontiere marittime esterne dell’Unione europea, per l’attività di prevenzione e contrasto dell’immigrazione clandestina e dei traffici illeciti.

Al termine della visita, l’Autorità di Governo ha inteso porgere un sentito ringraziamento alle Fiamme Gialle di mare, “per il proficuo contributo offerto alla collettività a tutela della legalità economico-finanziaria, nonché per le specifiche attività svolte in mare, anche nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, evidenziando come l’iniziativa posta in essere rappresenti un’importante testimonianza del livello di coordinamento e collaborazione che connota l’operato delle Istituzioni dello Stato”.