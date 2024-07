Dal 26 giugno è possibile far domanda per il passaporto anche all’ufficio postale di Brisighella di via Maglioni. Si tratta del primo ufficio postale in provincia di Ravenna, uno dei primi in Romagna e in Italia, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Al momento il servizio è garantito solo per le persone residenti o domiciliate a Brisighella. Ma l’opportunità, a breve, sarà garantita anche da altri uffici postali e sarà estesa a tutti gli abitanti della provincia di Ravenna. Già quattro le domande presentate, che vengono dalle Poste inviate in Questura, unico organo preposto per il rilascio del passaporto. In questo modo però si evitano le lunghe attese per prenotare un appuntamento agli sportelli della questura che hanno caratterizzato quest’ultimo periodo. La modalità di presentazione della richiesta da parte dei cittadini non cambierà. Il richiedente però dovrà essere in possesso di foto autenticate dal Comune. Il tutto rientra all’interno del progetto Polis, finanziato con i fondi del PNRR, destinato ai piccoli Comuni, in grado di garantire ai cittadini anche una serie di altri servizi: certificati anagrafici, di stato civile, previdenziali e le pratiche di volontaria giurisdizione, sia ai tradizionali servizi postali, finanziari ed assicurativi di Poste Italiane.

Per la domanda di passaporto basterà consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.