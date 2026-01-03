In occasione del transito della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026, previsto per la giornata di martedì 6 gennaio, sono state disposte diverse modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza della manifestazione e dei partecipanti.

Le restrizioni principali riguarderanno la sosta e la circolazione stradale in diverse arterie del centro e delle zone limitrofe. A partire dalle ore 10.00 e fino alle 15.00, scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata lungo via Forlivese, nel tratto tra via Malta e corso Europa, e proseguirà su corso Europa nel lato verso Firenze. La medesima prescrizione interesserà l’intero corso Saffi su entrambi i lati e corso Mazzini, coinvolgendo sia il tratto verso piazza del Popolo che quello in direzione di via Tolosano.

Per quanto riguarda la circolazione, il blocco totale del transito per tutti i veicoli sarà operativo nella fascia oraria compresa tra le 13.15 e le 14.30. Le chiusure interesseranno progressivamente via Carchidio, via Forlivese, corso Europa e il ponte delle Grazie, fino a raggiungere il cuore della città attraverso corso Saffi, piazza del Popolo e corso Mazzini. Il percorso si concluderà toccando via Oberdan, la rotonda I Maggio e un tratto di via Emilia Ponente. Durante il passaggio lungo corso Mazzini, la viabilità in via Morini verrà temporaneamente modificata con l’istituzione del doppio senso di marcia per agevolare i flussi locali.

In concomitanza con il blocco del transito (ore 13.15 – 14.30), si consiglia a chi deve spostarsi nelle direzioni Firenze-Ravenna o Ravenna-Firenze di evitare l’attraversamento del centro abitato. Per bypassare l’area interessata dall’evento, i percorsi suggeriti prevedono l’utilizzo della circonvallazione e dei viali esterni, in particolare percorrendo viale Assirelli, via Tolosano e la direttrice composta da via Boaria, via Dal Pozzo e via Laghi. La Polizia Locale sarà presente lungo tutto il percorso per gestire i presidi e garantire il regolare svolgimento della manifestazione.