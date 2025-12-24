È stato annunciato l’avvio di un servizio di collegamento autobus, il Forlì Airport Link, fra l’aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì e la stazione ferroviaria cittadina, un passo avanti fondamentale per integrare la mobilità e ridurre così il traffico veicolare sulle strade romagnole. Un’iniziativa elogiata dal Partito Socialista della provincia di Ravenna.

Per il PSi il servizio, però, potrebbe essere fin da subito migliorabile: “Analizzando però il territorio e il bacino di utenza di tale aeroporto, risulta evidente come, per una più efficace mobilità sostenibile sul territorio treno+bus, sarebbe auspicabile l’estensione di questo nuovo servizio fino all’autostazione di Faenza, recentemente inaugurata, parte di un importante hub intermodale che collega la stazione ferroviaria faentina con la Toscana, con Ravenna e con la Bassa Romagna”.

“In questo modo” aggiungono i socialisti “da un lato l’aeroporto di Forlì risulterebbe più raggiungibile per un importante bacino d’utenza, dall’altro le linee ferroviarie secondarie della nostra provincia guadagnerebbero un ulteriore motivo di rilancio, oltre a garantire le necessità dei pendolari e a collegare tutta la provincia alla rete ferroviaria nazionale e internazionale”.