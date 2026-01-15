“Il Partito Democratico di Ravenna segue con preoccupazione quanto sta avvenendo in Iran ed è al fianco dei movimenti democratici che da giorni manifestano nel Paese e all’estero, dimostrando coraggio, determinazione e una forte richiesta di libertà.

La protesta contro il regime autoritario si è estesa a oltre cento città ed è oggetto di una repressione violenta e senza tregua, con un numero crescente di arresti, torture ed esecuzioni, in un quadro di grave e sistematica violazione dei diritti umani.

Per queste ragioni il Partito Democratico di Ravenna aderisce e partecipa alla manifestazione di sabato 17 gennaio, alle ore 17, in piazza del Popolo a Ravenna, promossa dalla rete La via maestra.

Chiediamo al Governo italiano e all’Unione Europea di denunciare con fermezza quanto sta accadendo e di agire per fermare la repressione in atto, sostenendo la libertà e i diritti del popolo iraniano.”