Il Partito Democratico di Ravenna aderisce alla fiaccolata democratica e antifascista promossa dal Comune di Ravenna e dall’ANPI per giovedì 4 dicembre, anniversario della Liberazione della città, una data che rappresenta uno dei momenti più alti della nostra storia democratica.

La fiaccolata, che partirà alle 17 da piazza della Resistenza e attraverserà alcuni dei luoghi simbolo dell’antifascismo ravennate fino a piazza del Popolo, rappresenta un momento di partecipazione civile e di riaffermazione dei valori fondativi della nostra democrazia: libertà, uguaglianza, rispetto, solidarietà.

L’iniziativa assume un significato ancora più forte all’indomani della manifestazione indetta da gruppi dell’estrema destra nella nostra città. Per il Partito Democratico è fondamentale riaffermare in modo chiaro e collettivo la distanza da ogni rigurgito nostalgico, da ogni linguaggio d’odio e da ogni tentativo di riscrivere o distorcere la storia.

Ravenna è una comunità che ha pagato un prezzo altissimo durante il Nazifascismo e che ha saputo costruire la propria identità grazie al coraggio e al sacrificio di donne e uomini che hanno combattuto per la libertà. Difendere quella memoria significa oggi respingere ogni forma di intolleranza e riaffermare, con i gesti e non solo con le parole, l’impegno per una società aperta, democratica e rispettosa dei diritti di tutte e tutti.

Per questo il Partito Democratico invita iscritti, simpatizzanti, associazioni e cittadini a partecipare alla fiaccolata del 4 dicembre, condividendo la scelta di una presenza fisica e simbolica a sostegno dei valori che uniscono la nostra comunità e che rappresentano il fondamento della convivenza democratica.