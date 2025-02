“Il Partito Democratico di Faenza esprime ferma condanna per l’azione vandalica ai danni dello spazio di Fratelli d’Italia in Piazza del Popolo tramite l’imbrattamento della vetrina. La libertà di espressione non giustifica mai vandalismi e intolleranze: i responsabili saranno sempre e comunque dalla parte del torto.

Ho inoltre espresso piena solidarietà al capogruppo in consiglio comunale Stefano Bertozzi , ribadendo che certi gesti non colpiscono solo una specifica forza politica ma direttamente i valori fondanti della nostra convivenza democratica.”

Emanuele Tanesini – segretario PD Faenza