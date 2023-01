Il parco eolico produrrà energia per il fabbisogno di 500 mila persone

Tra i 1.500 e i 2.000 gigawatt/ora all’anno sarà la produzione del parco eolico al largo di Ravenna, in grado di soddisfare il fabbisogno di 500 mila persone, più della popolazione della Romagna intera.

La commissione consiliare avvenuta in Regione, a Bologna, dedicata all’energy valley che sorgerà al largo della costa ravennate ha permesso di fare il punto sul percorso burocratico che porterà alla realizzazione del grande progetto Agnes.

Il progetto è in attesa della Valutazione di impatto ambientale del ministero ed ha già suscitato l’interesse dei maggiori attori internazionali del settore. Agnes però ha assicurato che il progetto, fra i più grandi nel mondo, rimarrà comunque italiano, anche se al suo interno avrà capitali esteri, grazie anche all’interesse di aziende filogovernative e contribuirà al rilancio del distretto energetico portuale di Ravenna