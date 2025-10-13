Il Comune di Ravenna ha intitolato a Franca Ongaro Basaglia, filosofa, scrittrice e figura di rilievo nella riforma psichiatrica italiana, il nuovo parco di Ponte Nuovo, situato di fronte all’area già dedicata al marito Franco Basaglia, pioniere del superamento dei manicomi e promotore di una visione della salute mentale fondata sulla libertà e sulla dignità della persona.

“Con questa intitolazione – afferma Giancarlo Schiano, assessore al Verde pubblico – abbiamo voluto rendere omaggio a una donna che, insieme a Franco Basaglia, ha saputo cambiare il modo in cui la società guarda alla fragilità e alla cura della mente. Franca Ongaro è stata una pensatrice autonoma, una voce lucida e coraggiosa che ha unito filosofia, impegno civile e sensibilità verso il ruolo della donna nella società contemporanea. Come Amministrazione comunale esprimiamo un sentito ringraziamento al Soroptimist International Club Ravenna, all’associazione A Testa Alta, alla Cooperativa Sociale San Vitale e a CittAttiva, per la preziosa collaborazione e per l’impegno concreto nella cura condivisa del verde urbano, che rappresenta una forma di cittadinanza attiva e partecipazione alla vita della città”.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Comune di Ravenna, il Soroptimist International Club Ravenna, l’associazione A Testa Alta, la Cooperativa Sociale San Vitale e CittAttiva, che hanno contribuito alla realizzazione del progetto e si occuperanno anche della cura e della manutenzione del verde con un Patto di collaborazione per i beni comuni come accade da circa 10 anni anche per il giardino Franco Basaglia, ubicato all’ingresso del Centro di salute mentale.