Il parcheggio di via Renato Serra rimarrà gratuito. La giunta Barattoni infatti lo considera fondamentale, soprattutto per i residenti della zona e del borgo San Rocco, di fatto smentendo i progetti avviati negli anni scorsi dalle giunte passate, che, in via Renato Serra, vedevano un parcheggio multipiano, sulla falsa riga di quanto fu fatto per via Guidarello Guidarelli. Un primo progetto fu elaborato nel 2017, per portare gli 80 posti auto a 160, inserendo il pagamento di una tariffa oraria e l’ipotesi di chiudere parzialmente l’area con una sbarra. Si parlò anche di eliminare i parcometri e di sostituire il biglietto per la sosta con un sistema automatico di lettura delle targhe dei veicoli.