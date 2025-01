“Per avere in perfetta forma i suoi giovani atleti il Nuoto Sub Faenza non trascura il loro benessere, che passa in gran parte da una corretta nutrizione.

la società sportiva presieduta da Antonio Marcelli organizza per i suoi nuotatori e nuotatrici che frequentano le scuole elementari e medie una serata dedicata ai punti cardine dell’educazione alimentare, aperta alle loro famiglie”.

Lunedì prossimo 27 gennaio dalle ore 20.30 alle 22.30 nella sala delle conferenze “Giovanni Dalle Fabbriche” del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese in Via Laghi 81 è in programma un incontro con il dottor Luca La Fauci.

Biologo nutrizionista e tecnologo alimentare, La Fauci si occupa di nutrizione, educazione ai consumi alimentari e divulgazione scientifica.

Luca La Fauci è un volto noto al pubblico televisivo della Rai dove, come consulente fisso, ha collaborato ai programmi Linea Verde, A conti fatti, Uno Mattina Estate, Geo & Geo.

All’ospite e agli intervenuti porterà il saluto della BCC, “padrona di casa” e sponsor del Nuoto Sub Faenza, Gloriano Peroni, direttore della Filiale di Faenza-Zona Industriale.