L’inaugurazione del nuovo Ospedale di Comunità di Russi, avvenuta nei giorni scorsi, ha rappresentato non solo un momento di grande importanza per il sistema sanitario territoriale, ma anche un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, in cui il tessuto sociale e produttivo locale ha giocato un ruolo cruciale.

Se da un lato la realizzazione dell’Ospedale di Comunità è stata resa possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha fornito il quadro finanziario relativo agli interventi strutturali, dall’altro va sottolineato con forza il contributo determinante delle donazioni provenienti da numerose realtà del territorio.

Associazioni, imprese, istituzioni bancarie e cittadini hanno scelto di investire nel futuro della comunità, contribuendo concretamente alla dotazione di attrezzature sanitarie, arredi e tecnologie che rendono il nuovo ospedale di comunità un luogo moderno, accogliente ed efficiente, pensato per offrire cure intermedie e assistenza di prossimità.

I contributi, raccolti grazie a un prezioso lavoro di rete e sensibilizzazione, testimoniano un forte senso di responsabilità collettiva e una volontà condivisa di migliorare la qualità della vita dei cittadini, in particolare delle persone più fragili.

Un sentito ringraziamento per aver permesso di rafforzare il progetto, dotandolo di quegli elementi che fanno la differenza per l’accoglienza e il benessere degli assistiti, va quindi a BCC ravennate forlivese e imolese, Centro Sociale Porta Nova, Fondazione Ossigeno ETS / Euro Company, Frega Srl, Mancini Tende Srl, Meccanica Mazzotti Srl, Morena Verità, Nucleo Volontari Protezione Civile Russi, Officina Graziani Srl, Pubblica Assistenza Città di Russi, Stefania Carlini / Il Mio Star Bene, Zannoni di Zannoni Daniele e C. snc.

«Quest’intervento – ha dichiarato il presidente del Comitato Locale della BCC ravennate forlivese e imolese, Riccardo Morfino – vuole testimoniare ancora una volta l’impegno del nostro Istituto a sostegno della comunità e del territorio, in un settore estremamente significativo come quello sanitario».

«L’apertura dell’Ospedale di Comunità rappresenta per tutti noi russiani un momento molto importante – ha dichiarato il presidente della Pubblica Assistenza di Russi, Giovanni Tarroni – Quella struttura che era e che è sempre stata chiamata “ospedale” è finalmente ritornata al suo ruolo originale. Poter contare su una sanità più vicina ai cittadini e alla comunità è un risultato importantissimo e rappresenta senza subbio un segnale positivo per i nostri tempi. Come Pubblica Assistenza ci siamo sentiti in dovere di contribuire alla realizzazione degli arredi dell’OSCO perché tutti i volontari, che con il loro impegno costante rendono possibile il nostro lavoro al servizio dei più deboli, hanno spinto affinché intervenissimo in questo importante momento. Un grazie quindi ai nostri volontari e a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento».

«Siamo profondamente orgogliosi di aver contribuito con una donazione alla realizzazione del nuovo Ospedale di Comunità di Russi – ha dichiarato il consiglio di amministrazione di Fondazione Ossigeno – Come Fondazione, crediamo fortemente nell’importanza di sostenere progetti che rafforzano il tessuto sociale e migliorano concretamente la vita delle persone. Questo nuovo presidio sanitario rappresenta un passo fondamentale verso una sanità più vicina e accessibile. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa e siamo felici di aver potuto fare la nostra parte per il bene della comunità».

Il nuovo Ospedale di Comunità non è solo un luogo fisico: è il simbolo di una comunità che crede nella cura, nella solidarietà e in un futuro costruito insieme.

L’Azienda USL della Romagna esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito concretamente al raggiungimento di questo traguardo.