Il nuovo Hub Portuale presentato in consiglio comunale: a giugno verranno aggiudicati i lavori, in autunno via ai cantieri

Consiglio comunale straordinario dedicato al porto di Ravenna richiesto dalle forze di opposizione per conoscere da vicino i progetti legati al nuovo Hub Portuale. Non solo l’approfondimento del Candiano ma tutte le altre opere che ruoteranno attorno al tanto atteso escavo dei fondali, come, ad esempio, la realizzazione delle nuove infrastrutture indispensabili per la movimentazione delle merci che entreranno nel nuovo scalo. A relazionare in consiglio comunale è stato direttamente Daniele Rossi, presidente dell’Autorità Portuale, che ha informato come il bando per i lavori dell’hub portuale ha destato notevole interesse sul mercato internazionale.