La bandiera italiana sorretta dalle mani di un gruppo di giovani campeggia sulla copertina della nuova edizione del Calendario della Cooperazione romagnola, intitolato “80 anni di Repubblica: la forza della partecipazione”. Un’immagine simbolica che introduce un annuario interamente dedicato ai valori fondanti della cooperazione, messi al centro come motore di democrazia, inclusione e sviluppo sociale.

Il calendario è stato promosso congiuntamente da Legacoop Romagna, Federcoop Romagna e dalla Federazione delle Cooperative della provincia di Ravenna, con la direzione artistica di Bonobolabo e la curatela di Emiliano Galanti ed Elisabetta Cavalazzi.

I dodici principi della cooperazione

Attraverso le illustrazioni di Serena Gianoli, Sara Brienza (in arte Lunastorta) e Daniele Simonelli, il calendario propone, mese dopo mese, dodici parole–chiave che rappresentano l’identità cooperativa: pace, uguaglianza, inclusione, solidarietà, diritto al lavoro, democrazia, comunità, ambiente, formazione, giustizia sociale, memoria e futuro.

Accanto alle illustrazioni, trovano spazio anche date storiche fondamentali del movimento mutualistico italiano, come la nascita di Nullo Baldini, la fondazione della Federazione Nazionale delle Cooperative e Mutue e dell’Associazione Generale degli Operai Braccianti di Ravenna, offrendo un percorso che intreccia arte, storia e impegno civile.

Il progetto grafico e la stampa sono stati realizzati dalla Treseiuno, rete di cooperative della comunicazione. Il calendario è stato distribuito alle imprese associate e a un ampio pubblico di referenti istituzionali e portatori di interesse del territorio romagnolo, in allegato al mensile La Visione Cooperativa.

Una partecipazione che guarda al futuro

«Il calendario della cooperazione – spiegano i promotori – è diventato in pochi anni un appuntamento molto atteso. Questa edizione celebra i valori che guidano e ispirano il nostro agire quotidiano, principi fondanti che custodiamo nel dialogo continuo tra persone, imprese e comunità. La partecipazione, richiamata anche nel titolo, è il pilastro della vita democratica, il motore del cambiamento sociale e il cuore pulsante del movimento cooperativo».

Gli illustratori

Serena Gianoli, illustratrice e graphic designer milanese pluripremiata, collabora con brand internazionali come Apple, Il Sole 24 Ore, McDonald’s e Rizzoli. Il suo stile unisce geometria, espressività e colori vibranti, riassunti nel suo motto: “May the color be with you”.

Sara Brienza, in arte Lunastorta, illustratrice e animatrice 2D nata a Potenza nel 1999 e attiva a Milano, è diplomata allo IED, dove oggi insegna Character Design. Ha collaborato con marchi come Apple, Acqua di Parma e Candy, pubblicando per numerose case editrici e partecipando a importanti mostre e premi nazionali.

Daniele Simonelli, illustratore della provincia di Roma, lavora da oltre dieci anni tra Italia e contesti internazionali. Dopo un’esperienza londinese, ha avviato una carriera freelance nutrendo la propria ricerca visiva di libri illustrati, jazz e trekking.