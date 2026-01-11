Il nuovo anno si apre all’insegna del benessere psicofisico e dei corretti stili di vita. Con questo obiettivo, il Fight Club Ravenna ha promosso per domenica 11 gennaio un’iniziativa pensata come momento di condivisione e avvicinamento all’attività motoria.

Nel corso della mattinata si sono svolte due lezioni open condotte dall’insegnante tecnico Vanessa Rossi, referente del corso Progetto Forma – Total Body Workout. La prima parte è stata dedicata ad un allenamento HIIT ad alta intensità, mentre la seconda si è concentrata su esercizi di stretch e mobility, offrendo ai partecipanti un’esperienza basata sull’ascolto del corpo, sulla consapevolezza del movimento e sul piacere di fare sport insieme.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, ha registrato il tutto esaurito.

“Promuovere il movimento significa promuovere benessere, relazione e inclusione”: è questo il messaggio che guida il Fight Club, punto di riferimento per le arti marziali a Ravenna che vuole proporsi come portavoce di una più ampia cultura del movimento, rivolta a tutti.

Un modo concreto per iniziare l’anno mettendo al centro la persona, il benessere fisico e lo stare bene insieme.

Le lezioni di Progetto Forma tornano da domani nella sede di Via Cavina 27/A e si svolgono lunedì e mercoledì dalle 18.15 alle 19.00 e venerdì dalle 19.15 alle 20.00.