Il nuovo anno inizia con la Camminata per la Pace a Faenza

“Disarmata e disarmante”: così è stata definita la pace quest’anno nella giornata ad essa dedicata. A cavallo fra la fine dell’anno vecchio e l’inizio dell’anno nuovo, la comunità cattolica ha organizzato in tante città italiane la Camminata per la pace. A Faenza l’appuntamento è stato nel pomeriggio dell’1 gennaio, con partenza dalla chiesa di San Francesco e arrivo in piazza della Libertà, dove, di fronte al monumento alle vittime civili della seconda guerra mondiale, hanno preso parola esponenti di diverse associazioni, a cominciare proprio dalle realtà a tutela delle vittime e degli invalidi, in tempo di guerra e di pace. È stato poi letto il decalogo della “Rete Pace e nonviolenza” dell’Emilia-Romagna