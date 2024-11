Secondo candidato più votato in provincia di Ravenna, Niccolò Bosi entra con 5.813 voti in consiglio regionale, in rappresentanza del Partito Democratico, insieme alla collega di partito Eleonora Proni. Presidente del consiglio comunale di Faenza, Bosi lascerà la carica e l’assemblea manfreda sarà chiamata ad eleggere un nuovo presidente. Da decidere invece ancora l’eventuale dimissione da consigliere comunale.